В Одессе прогремел взрыв, в городе и области сработала воздушная тревога

Жителей просят оставаться в укрытии.

Местные Telegram-каналы сообщают об успешной работе ПВО.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

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