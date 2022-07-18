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В Одессе прогремел взрыв, в городе и области сработала воздушная тревога

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Одесса, Понедельник 18 июля 2022 23:47
В Одессе прогремел взрыв, в городе и области сработала воздушная тревога Фото: в Одессе прогремел взрыв, в городе и области сработала воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе вечером прогремел взрыв. В городе и области сработала сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытии.

Местные Telegram-каналы сообщают об успешной работе ПВО.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

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