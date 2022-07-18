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В Одесі прогримів вибух, в місті та області спрацювала повітряна тривога

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Одеса, Понеділок 18 липня 2022 23:47
В Одесі прогримів вибух, в місті та області спрацювала повітряна тривога Фото: в Одесі прогримів вибух, в місті та області спрацювала повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одесі ввечері прогримів вибух. У місті та області спрацювала сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів просять залишатися в укритті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про успішну роботу ППО.

Нагадаємо, вранці 16 липня російські війська завдали по Одесі ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 у напрямку Ставропілля. Загорівся склад.

Як повідомлялося, у понеділок, 16 липня, вранці поліціянти затримали чотирьох осіб, що фотографували місце і наслідки ракетного удару по складу в Одесі.

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