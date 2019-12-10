В Одессе продолжают поиски на месте пожара, перекрыли движение транспорта

В Одессе на месте пожары в колледже продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по состоянию на 7:00 9 декабря открытого огня не наблюдается. Спасатели ищут пропавших на пожаре, которые могли погибнуть, и тушение отдельных очагов тления конструкций здания.

Кроме того, в патрульной полиции Одессы сообщили, что с 6 утра запланировано перекрытие движения транспорта по ул. Пушкинский от вул. Успенской до вул. Еврейской - вокруг здания колледжа. Там будут разбирать стены.

"10 декабря, с 6:00 до конца работ по разбору стены здания по улице Троицкой, запланировано перекрытие движения транспорта по ул. Пушкинский от вул. Успенской до вул. Еврейской", - говорится в сообщении.

По периметру места проведения работ на перекрестках будут работать регулировщики.

Вчера сообщалось, что для того, чтобы продолжить поиски возможных жертв пожара в колледже Одессы, необходимо укрепить стены здания.

Как известно, в результате пожара в Одессе погибли уже 12 человек. Двое скончались в больнице, еще 10 тел обнаружили на месте пожара. Пропавшими до сих пор числятся четыре человека.

Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики произошел масштабный пожар. Полиция Одесской области в рамках уголовного производства по факту пожара в одесском колледже установила первых подозреваемых. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Вторая версия - поджог.