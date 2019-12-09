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Для продолжения поиска в Одессе необходимо укрепить стены колледжа

Новости » Общество     09.12.2019 - 16:19
Для продолжения поиска в Одессе необходимо укрепить стены колледжа
Фото: место происшествия (facebook.com/maksymkutsyi)

Эксперты разрабатывают план укрепления здания

Для того, чтобы продолжить поиски возможных жертв пожары в колледже Одессы, необходимо укрепить стены здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

Отмечается, что киевские эксперты и специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры работают над созданием плана укрепления здания.

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены", - написал Куцый.

Согласно плану, стены будут отделаны металлическим каркасом, который удержит их от обрушения. Предложение комиссии экспертов направят в Киев. Как только его согласуют, строители начнут возводить каркас.

Металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара.

Сейчас под завалами могут находиться еще четверо человек. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Как известно, в результате пожара в Одессе погибли уже 12 человек. Ночью нашли тела еще двух человек.

Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики произошел масштабный пожар. Полиция Одесской области в рамках уголовного производства по факту пожара в одесском колледже установила первых подозреваемых. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Вторая версия - поджог.

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