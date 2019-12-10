В Одесі продовжують пошуки на місці пожежі, перекрили рух транспорту

В Одесі на місці пожежі в коледжі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 7 год. 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Рятувальники шукають зниклих на пожежі, які могли загинути, та гасять окремих осередків тління конструкцій будівлі.

Крім того, в патрульній поліції Одеси повідомили, що з 6 ранку заплановано перекриття руху транспорту по вул. Пушкінський від вул. Успенської до вул. Єврейської - навколо будівлі коледжу. Там розбиратимуть стіни.

"10 грудня, з 6:00 до кінця робіт з розбору стіни будівлі по вулиці Троїцькій, заплановано перекриття руху транспорту по вул. Пушкінський від вул. Успенської до вул. Єврейської", - йдеться в повідомленні.

По периметру місця проведення робіт на перехрестях будуть працювати регулювальники.

Вчора повідомлялося, що для того, щоб продовжити пошуки можливих жертв пожежі в коледжі Одеси, необхідно укріпити стіни будівлі.

Як відомо, в результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Двоє померли в лікарні, ще 10 тіл виявили на місці пожежі. Зниклими досі вважаються чотири людини.

Нагадаємо, 4 грудня у одеському коледжі економіки сталась масштабна пожежа. Поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.