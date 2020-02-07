В школах Одессы продлили карантин

В Одессе продлили карантин, все школы все еще будут закрыты в связи распространением гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павла Вугельмана в Facebook.

Сообщается, что по рекомендациям медиков, на очередном заседании комиссии ТЭБ, приняли решение продлить карантин в одесских школах ещё на одну неделю.

В дошкольных учреждениях на данный момент закрыто:

Киевский район - 18

Суворовский - 6

Малиновский и Приморский - по 5.

Полностью закрыт детский сад №106

Напомним, в Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Как сообщало РБК-Украина, в Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи распространением гриппа и ОРВИ. По состоянию на 7 февраля, общее количество отсутствующих по болезни в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - ​​737 (6 6%).

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится до 16 февраля.