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В Одессе продавец овощей с молотком набросился на прохожего

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Одесса, Вторник 26 октября 2021 12:29
В Одессе продавец овощей с молотком набросился на прохожего Фото: место инцидента в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Одессе продавец из магазина овощей набросился с молотком на прохожего. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Александра Невского. Продавец ударил 56-летнего одессита молотком по голове, когда тот начал конфликт из-за оставленных на пешеходной зоне ящиков.

"Фигуранта - 53-летнего выходца из Закавказья - правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания", - сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Бурлака.

Нападение квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, продавцу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области на матче Второй футбольной лиги произошла массовая драка с участием фанатов.

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