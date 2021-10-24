На матче Второй лиги произошла массовая драка с участием фанатов
На футбольном матче Второй лиги в Сумской области произошла массовая драка. Фанаты ФК "Сумы" выбежали на поле и напали на игроков и тренеров ФК "Перемога" из Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sumy.today.
Сообщается, что инцидент произошел под занавес матча. Фанаты выбежали на поле, а также устроили драку и напали на игроков и тренеров гостей.
В заявлении ФК "Перемога" говорится, что болельщики применяли силу и газовые баллончики в отношении представителей клуба на скамейке запасных.
"Пара правоохранителей, которые присутствовали на матче, этому помешать не смогли", - говорится в сообщении на странице футбольного клуба "Победа" в Facebook.
Матч приостанавливали, но в итоге он был доигран. "Перемога" обыграла "Сумы" со счетом 3:1.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, в сентябре произошла массовая драка на матче второй лиги Перемышлянского района.