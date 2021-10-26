В Одесі продавець овочів з молотком накинувся на перехожого

В Одесі продавець з магазину овочів накинувся з молотком на перехожого. У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Олександра Невського. Продавець вдарив 56-річного одесита молотком по голові, коли той почав конфлікт через залишені на пішохідній зоні ящики.

"Фігуранта - 53-річного вихідця із Закавказзя - правоохоронці затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання", - повідомила слідчий Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.

Напад кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, продавцю загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.