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В Одесі продавець овочів з молотком накинувся на перехожого

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Одеса, Вівторок 26 жовтня 2021 12:29
В Одесі продавець овочів з молотком накинувся на перехожого Фото: місце інциденту в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Одесі продавець з магазину овочів накинувся з молотком на перехожого. У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Олександра Невського. Продавець вдарив 56-річного одесита молотком по голові, коли той почав конфлікт через залишені на пішохідній зоні ящики.

"Фігуранта - 53-річного вихідця із Закавказзя - правоохоронці затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання", - повідомила слідчий Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.

Напад кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, продавцю загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області на матчі Другої футбольної ліги сталася масова бійка за участю фанатів.

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