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Интервью

В Одессе правоохранители разоблачили банду фальшивомонетчиков

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 19:03
Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

В состав банды входили 5 человек

В Одессе сегодня, 14 июня 2018 года, правоохранители разоблачили банду фальшивомонетчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в состав группы входили 5 человек, трое из которых - граждане одного из государств Кавказского региона.

"Злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты", - говорится в сообщении.

Фото: изъятое у злоумышленников (npu.gov.ru)

В частности, отмечается, что участники банды были задержаны сегодня, 14 июня, во время проведения спецоперации. Им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком правоохранители обезвредили банду, которая занималась вымогательством.

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Теги публикации: Одесса, полиция, фальшивомонетчики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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