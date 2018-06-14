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В Одесі правоохоронці викрили банду фальшивомонетників

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 19:03
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

До складу банди входили 5 осіб

В Одесі сьогодні, 14 червня 2018 року, правоохоронці викрили банду фальшивомонетників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, до складу групи входили 5 осіб, троє з яких - громадяни однієї із держав Кавказького регіону.

"Зловмисники збували підроблені купюри за ціною, що становила 30-40% від їх номіналу. Серед підробок були банкноти як української, так і іноземної валюти", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучене у зловмисників (npu.gov.ua)

Зокрема, зазначається, що учасників банди було затримано сьогодні, 14 червня, під час проведення спецоперації. Їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому правоохоронці знешкодили банду, яка займалася вимаганням.

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Теги публікації: Одеса, полиция, фальшивомонетчики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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