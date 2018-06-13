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В Хмельницком правоохранители обезвредили банду, которая занималась вымогательством

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 11:45
Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Сейчас задержанным объявлено о подозрении

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся вымогательством денег у граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в состав банды входило 4 жителей Хмельницкого, один из которых имеет судимость за совершение тяжких преступлений. Сообщается, что участники банды, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" у граждан несуществующие долги.

Злоумышленники были задержаны на одной из улиц Хмельницкого во время получения очередного "транша" в размере 10 тысяч гривен. В ходе обысков у них дома были обнаружены две гранаты.

Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

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Опубліковано Служба безпеки України 13 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области разоблачили ОПГ, участники которой выдавали себя за сотрудников СБУ.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Хмельницкий, Банда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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