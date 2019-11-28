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В Одессе при пожаре погиб 3-летний ребенок

Новости » Общество     28.11.2019 - 13:27
В Одессе при пожаре погиб 3-летний ребенок
Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

При тушении из здания были эвакуированы шесть человек, двоих спасли

В Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека, среди которых один ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар произошел 28 ноября около 10:22 в 9-этажном доме по улице Семена Палия, 78. Причиной пожара стало возгорание домашнего имущества в одной из квартир на пятом этаже дома. В 11:00 возгорания удалось ликвидировать.

"Во время тушения были эвакуированы 6 человек и спасены два человека. К сожалению, в результате происшествия погибли 82-летняя женщина и девочка трех лет", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за 26 ноября в Украине произошло 134 пожара в жилом секторе, в которых погибли семь человек. От начала года на пожарах в Украине погибли 1549 человек.

Также сообщалось, что в Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей. В ГСЧС сообщили, что пожар возник в результате неисправности электрического обогревательного прибора. В результате погибли дети возрастом 2 и 3 года, еще одного ребенка 2019 года рождения госпитализировали в лечебное учреждение.

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