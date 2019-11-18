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Под Черкассами в пожаре погибли двое детей

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 13:39
Под Черкассами в пожаре погибли двое детей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате пожара под Черкассами госпитализирован младенец

В Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы с надзичайних ситуаций.

Как отмечается, погибли дети возрастом 2 и 3 года, еще одного ребенка 2019 года рождения госпитализировали в лечебное учреждение.

"В 12 час. 15 мин. пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Вероятная причина пожара - неисправность электрического обогревательного прибора", - говорится в сообщении.

Напомним, летом этого года в селе Гайшин (Киевская область) в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.

Также произошел пожар в частном доме в Одесской области, в результате которого погибли четверо детей. После этого пожара президент Владимир Зеленский поручил новому главе Одесской областной государственной администрации взять под контроль расследование пожара в Одесской области.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. Полиция тогда открыла уголовное производство.

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