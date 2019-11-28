В Одесі під час пожежі загинула 3-річна дитина

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

При гасінні з будівлі було евакуйовано шість чоловік, двох врятували

В Одесі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, в результаті якого загинули дві людини, серед яких одна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа сталася 28 листопада близько 10:22 у 9-поверховому будинку по вулиці Семена Палія, 78. Причиною пожежі стало загорання домашнього майна в одній з квартир на п'ятому поверсі будинку. В 11:00 займання вдалося ліквідувати.

"Під час гасіння були евакуйовані 6 осіб і врятовано дві людини. На жаль, в результаті події загинули 82-річна жінка і дівчинка трьох років", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за 26 листопада в Україні сталося 134 пожежі в житловому секторі, в яких загинуло сім осіб. Від початку року на пожежах в Україні загинули 1549 осіб.

Також повідомлялося, що в Черкаській області, у селі Медведівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули двоє дітей. В ДСНС повідомили, що пожежа виникла внаслідок несправності обігрівального електричного приладу. В результаті загинули діти віком 2 і 3 роки, ще однієї дитини 2019 року народження госпіталізували до лікувального закладу.