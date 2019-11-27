За прошлые сутки на пожарах в Украине погибли семь человек

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

От начала года на пожарах в Украине погибли 1549 человек

В Украине за прошлые сутки, 26 ноября, произошло 134 пожара в жилом секторе, в которых погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в селе Демидовка Кременчугского района Полтавской области на пожаре погибли сразу три человека. Также случаи гибели на пожарах зафиксированы в Винницкой, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", - сообщили в ГСЧС.

Также спасатели отметили, что двое человек получили травмы. Шесть человек удалось спасти.

Всего с начала года на пожарах погибли 1 тыс. 549 человек, еще 1 тыс. 281 человек пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которой пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также РБК-Украина писало, что в Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Еще один младенец был госпитализирован.