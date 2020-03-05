В Одессе построят яхт-клуб стоимостью 55 млн евро

ООО "Варда Плюс" построит в Одессе яхт-клуб стоимостью 55 млн евро, при этом, около 20% от этой суммы будет направлена на комплекс берегозащитных и противооползневых работ, а также на работы по инженерной защите территории и благоустройству набережной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает РБК-Украина.

В компании сообщают, что берегозащитные и противооползневые работы будут включать в себя увеличение (намыв) территории пляжа в 2,5 раза, создание сети ливневых лотков и дренажных галерей, реновацию штольни № 5, укрепление склона контрфорсной стеной из буронабивных свай диаметром 1 м, которые будут заглублены на 22 м, и тому подобное.

Созданные таким образом сооружения обеспечат защиту от потери устойчивости склона с коэффициентом надежности 1,2 для основного сочетания нагрузок и 1,15 для аварийного (с учетом сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов).

Таким образом указанный участок склонов получит систему защиты на протяженности от Черноморки до Одесского порта, подчеркнула пресс-служба компании.

При этом в компании отметили, что в настоящее время технические средства отвода сточных вод на этом участке находятся в критическом состоянии. А штольня № 5 заполнена техногенно опасной смесью из ливневой воды и канализационных стоков, в т.ч. от незаконных подключений. Это создает опасность для экологии Черного моря и всего города.

В свою очередь, работы "Варда Плюс" по реновации штольни №5 и строительству новых средств отвода сточных вод позволят внедрить их очистку. Это уменьшит нагрузку на экологию побережья и улучшит качество морской воды на отрезке от Аркадии до пляжа "Дельфин".

Для инженерного контроля намыва территории пляжа будет привлечена компания из Нидерландов, которая является мировым лидером в проведении подобных работ.

"Территория пляжа не относится к участку строительства. А намыв будет осуществляться с целью инженерной защиты территории. Таким образом, после завершения работ, громада Одессы получит новый пляж, который будет в 2,5 раза больше существующего, и при этом останется открытым для жителей и гостей города", - подчеркнули в компании.

Все перечисленные и другие работы были специалистами кафедры гидротехнического строительства Одесской государственной архитектурно-строительной академии и кафедры оснований и фундаментов Киевского национального университета строительства и архитектуры.

После завершения строительства яхт-клуба ООО "Варда Плюс" также проведет реконструкцию набережной – трассы здоровья – на участке более 1 км: восстановит покрытие, установит фонари и места отдыха для пожилых людей и семей с детьми, обустроит несколько площадок для занятий спортом и высадит почти полтысячи деревьев. А под самой набережной будет размещен транспортный тоннель, чтобы пешеходный поток и автотранспорт двигались на разных уровнях и не пересекались.

"Проект реконструкции трассы здоровья, который включает в себя указанный тоннель, был разработан известным английским архитектором, который выполнял подобные заказы для Дубая, Гонконга и Сингапура. И ООО "Варда Плюс" готово на безвозмездной основе предоставить властям Одессы технические материалы проекта для проведения работ по реконструкции набережной в единой стилистике на всей ее протяженности", - резюмировали в компании.

Напомним, в октябре 2018 года в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень. Длина оползня в районе села Санжейка составила около 1 километра.