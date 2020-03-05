В Одесі побудують яхт-клуб вартістю 55 млн євро

ТОВ "Варда Плюс" побудує в Одесі яхт-клуб вартістю 55 млн євро, при цьому, близько 20% від цієї суми буде спрямовано на комплекс берегозахисних та протизсувних робіт, а також на роботи з інженерного захисту території та благоустрою набережної. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає РБК-Україна.

У компанії повідомляють, що берегозахисні й протизсувні роботи будуть містити збільшення (намив) території пляжу у 2,5 раза, створення мережі зливових лотків і дренажних галерей, реновацію штольні №5, зміцнення схилу контрфорсної стіни з буронабивних паль діаметром 1 м, які будуть заглиблені на 22 м тощо.

Створені таким чином споруди забезпечать захист від втрати стійкості схилу з коефіцієнтом надійності 1,2 для основного сполучення навантажень і 1,15 для аварійного (з урахуванням сейсмічних впливів інтенсивністю до 7 балів).

Таким чином вказану ділянку схилів отримає систему захисту на протяжності від Чорноморки до Одеського порту, підкреслила прес-служба компанії.

При цьому в компанії відзначили, що зараз технічні засоби відведення стічних вод на цій ділянці знаходяться в критичному стані. А штольня №5 заповнена техногенно небезпечною сумішшю з дощової води та каналізаційних стоків, в т. ч. від незаконних підключень. Це створює небезпеку для екології Чорного моря і всього міста.

Своєю чергою, роботи "Варда Плюс" по реновації штольні №5 та будівництва нових засобів відведення стічних вод дозволять впровадити їх очищення. Це зменшить навантаження на екологію узбережжя і поліпшить якість морської води на відрізку від Аркадії до пляжу "Дельфін".

Для інженерного контролю намиву території пляжу буде залучена компанія з Нідерландів, яка є світовим лідером у проведенні подібних робіт.

"Територія пляжу не належати ділянці будівництва. А намив буде здійснюватися з метою інженерного захисту території. Таким чином, після завершення робіт, громада Одеси отримає новий пляж, який буде у 2,5 раза більше існуючого, і при цьому залишиться відкритим для жителів і гостей міста", - підкреслили в компанії.

Всі перераховані та інші роботи були фахівцями кафедри гідротехнічного будівництва Одеської державної архітектурно-будівельної академії та кафедри основ і фундаментів Київського національного університету будівництва й архітектури.

Після завершення будівництва яхт-клубу ТОВ "Варда Плюс" також проведе реконструкцію набережної – траси здоров'я – на ділянці понад 1 км: відновить покриття, встановить ліхтарі та місця відпочинку для літніх людей і сімей з дітьми, облаштує кілька майданчиків для занять спортом і висадить майже півтисячі дерев. А під самою набережній буде розміщений транспортний тунель, щоб пішохідний потік і автотранспорт рухалися на різних рівнях і не перетиналися.

"Проект реконструкції траси здоров'я, який містить зазначений тунель, який був розроблений відомим англійським архітектором, який виконував подібні замовлення для Дубая, Гонконгу і Сінгапуру. І ТОВ "Варда Плюс" готове на безоплатній основі надати владі Одеси технічні матеріали проекту для проведення робіт з реконструкції набережної в єдиній стилістиці на всій її протяжності", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області стався масштабний зсув ґрунту. Довжина зсуву в районі села Санжейка склала близько 1 кілометра.