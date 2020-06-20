В Одесі з понеділка будуть посилено перевіряти пляжі

Фото: одеський пляж (РБК-Україна)

Поліція жорстко реагуватиме на порушення

З понеділка, 22 червня, одеські пляжі будуть посилено перевіряти на дотримання вимог карантину. Правоохоронці жорстко реагуватимуть на виявлені порушення.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций в Facebook.

За словами очільника регіону, в області створять спеціальні рейдові групи, які контролюватимуть дотримання карантинних норм громадянами на пляжах та базах відпочинку.

Куций пояснив, що останнім тижнем в Одеській області спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. За минулу добу виявили понад 30 хворих та 2 летальні випадки, що є "тривожним сигналом".

Нагадаємо, вчора у Києві відкрили 12 пляжів для відпочинку та купання після декількох перенесень через складну епідемічну ситуацію.

Крім того, чи потрібно носити маску на пляжі, сьогодні пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький