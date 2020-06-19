ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На пляжах Киева разрешили купаться

Новости » Общество     19.06.2020 - 12:21
На пляжах Киева разрешили купаться
Фото: Кличко на пляже "Троещина" (kyivcity.gov.ua)

Официально разрешено купаться на 12 пляжах

Пляжный сезон в Киеве официально стартовал. Купаться разрешается на 12 пляжах столицы.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, для купания также открыли 20 зон отдыха возле воды.

"Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - сообщил Кличко.

По его словам, на всех пляжах Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.

Кличко также рассказал, что на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.

Резюмируя, Кличко отметил, что открытие пляжей является очередным тестом на сознание граждан, "потому что коронавирус никуда не делся". Соответственно, гражданам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности.

Напомним, купальный сезон в Киеве переносился несколько раз из-за плохой эпидемической ситуации.

В то же время в Госпотребслужбе уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже - минимальны.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевпляж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь