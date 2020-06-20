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В Минздраве рассказали, нужно ли носить маску на пляже

Новости » Общество     20.06.2020 - 10:56
В Минздраве рассказали, нужно ли носить маску на пляже
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

На пляжах сохраняется социальное дистанцирование

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, нужно ли носить защитную маску на пляже во время карантина. Помимо этого, на пляжах сохраняется социальное дистанцирование.

Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

На вопрос, является ли обязательным ношение масок на пляжах, и кто будет следить за соблюдением карантина в этих зонах, Степанов ответил:

"Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции... Должны следить за соблюдением карантинных мероприятий органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой".

Отметим, за последние сутки в Украине выявили еще 841 случай коронавирусной болезни, а сутками ранее - 921 случай.

Как писало РБК-Украина, Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине.

Кроме этого, у Зеленского прогнозируют "совсем другую ситуацию" с коронавирусом через 10 дней.

Также сообщалось, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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