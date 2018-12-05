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В Одессе полиция задержала 8 человек из-за столкновения с госслужащими

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 20:12
В Одессе полиция задержала 8 человек из-за столкновения с госслужащими
Фото: задержание хулиганов (od.npu.gov.ua)

Активисты препятствовали описи имущества в частном доме

В Одессе произошли столкновения во время проведения описи имущества в частном доме на улице Педагогической. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Одесской области.

Как отмечается, представители государственной исполнительной службы выполняли решение суда об описи имущества. К обеспечению публичного порядка были привлечены сотрудники полиции.

Однако, на место происшествия прибыла группа лиц, которые совершили потасовку с государственными исполнителями и агрессивно препятствовали выполнению ими законных полномочий.

На требование полицейских не нарушать порядок и придерживаться норм законодательства правонарушители не реагировали. После этого правоохранители задержали восьмерых участников конфликта и доставили их в отделение полиции.

Сообщается, что в настоящее время в отношении четверых из них составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее в Одессе возле строительной площадки на Гагаринском плато произошли столкновения между протестующими и неизвестными лицами, в результате чего полицейские задержали 19 человек.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Одесса за последние месяцы превратилась в столицу криминального мира Украины.

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