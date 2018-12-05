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У Одесі поліція затримала 8 людей через сутички із держслужбовцями

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 20:12
У Одесі поліція затримала 8 людей через сутички із держслужбовцями
Фото: затримання хуліганів (od.npu.gov.ua)

Активісти перешкоджали опису майна в приватному будинку

У Одесі сталися сутички під час проведення опису майна в приватному будинку на вулиці Педагогічній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Одеської області

Як зазначається, представники державної виконавчої служби виконували рішення суду щодо опису майна. До забезпечення публічного порядку були залучені працівники поліції. 

Однак, на місце події прибула група осіб, які вчинили штовханину з державними виконавцями та агресивно перешкоджали виконанню ними законних повноважень.

На вимогу поліцейських не порушувати порядок та дотримуватися норм законодавства правопорушники не реагували.  Після цього правоохоронці затримали вісьмох учасників конфлікту та доставили їх до відділку поліції.

Повідомляється, що наразі відносно чотирьох з них складено протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше в Одесі біля будівельного майданчика на Гагарінському плато відбулися зіткнення між протестуючими і невідомими особами, в результаті чого поліцейські затримали 19 осіб. 

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що Одеса за останні місяці перетворилася на столицю кримінального світу України.

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