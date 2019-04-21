ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 08:48
В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група

В Одесі поліція займається перевіркою про можливе замінування телекомпанії на Французькому бульварі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08.

"Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - заявили правоохоронці.

У той же час місце видання повідомляє, що можливе мінування відбулось місцевого телеканалу "7 Канал". На пошту надійшло анонімне повідомлення про мінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 20 квітня, у Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі. Згодом в поліції повідомили, що інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилась.

Нагадаємо, що у Києві повідомили про мінування 17 ТРЦ. За інформацією прес-секретаря Державної служби України з надзвичайних ситуацій Києва Світлани Водолаги, повідомлення надійшли ввечері, 20 квітня, у тому числі мова йде про ТРЦ "Гулівер",з будівлі евакуювали всіх відвідувачів.

Пожежа в 12-поверхівці в Одесі ліквідована В Одесі горить 12-поверхівка, людей евакуйовано
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Одесамінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся