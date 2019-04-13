В Одессе полиция изъяла наркотики почти на миллион гривен

В Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли наркотики на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Как сообщается, полиция разоблачила группу из пяти лиц, которая занималась наркоторговлей в городе. В состав группы входили лица от 24 до 37 лет. Координатором группы была 28-летняя жительница Одессы.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 1 кг психотропных веществ, упаковочный материал, электронные весы, оружие, банковские карточки и записные книжки с адресами и данными клиентов.

Общая стоимость наркотических средств изъятых у группы составляет более 1 млн гривен.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разоблачила преступную организацию, участники которой занимались распространением тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. Ежемесячный оборот криминального товара составлял 10 млн гривен.