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В Одессе полицейский открыл стрельбу для разгона массовой драки

Новости » Общество     22.06.2020 - 15:36
В Одессе полицейский открыл стрельбу для разгона массовой драки
Фото: полиция facebook.com odesapolice)

В результате стрельбы никто не пострадал

В жилом массиве Радужный (Одессе) произошла драка, во время которой полицейский применил пистолет, чтобы ее прекратить. В результате стрельбы никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, во дворе многоэтажки между группой местных жителей произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Причиной столкновения стала неправильно припаркованная машина.

Полицейский, который проживает в этом же доме, увидел драку из окна и вышел на улицу, чтобы попытаться ее прекратить. В ответ на попытки разнять конфликтующих он получил несколько ударов и упал на землю.

Полицейский, после нанесенных ему ударов, достал устройство для отстрела резиновых пуль и произвел несколько выстрелов в воздух. В результате стрельбы конфликт был прекращен и никто не пострадал. Также отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования, полицейский был трезв.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая установила и опросила участников инцидента. Правовая оценка действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства по статье о хулиганстве (ст.296 УК Украины).

Кроме того, назначено служебное расследование, которое определит правомерность действий полицейского.

Напомним, на Французском бульваре в Одессе произошла перестрелка между неизвестными.

Также ранее сообщалось, что в Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра.

Кроме того, в Одессе произошла стрельба на "7-м километре" за конфликт между работниками двух магазинов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ОдессаполициядракаСтрельба
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