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В Одессе на рынке произошла стрельба, есть раненые

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 11:48
В Одессе на рынке произошла стрельба, есть раненые
Фото: пистолет (РБК-Украина)

В магазине тканей на промтоварном рынке неизвестные устроили стрельбу

В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр". В результате происшествия ранены двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, в магазине тканей на промтоварном рынке неизвестные устроили стрельбу.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке в Результате происшествия ранения получили двое людей. Их доставили в больницу. Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и совершили несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые к ней причастны.

Опубликовано Полиция Одесской области Вторник, 2 июня 2020 года.

Неизвестные стреляли в сторону работников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин, их госпитализировали.

Затем стрелки сели в свои автомобили и скрылись с места событий. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Местное издание "Думская" написало, что стрельба произошла на рынке "Седьмой километр".

Напомним, на прошлой неделе в Броварах произошла массовая перестрелка между группами перевозчиков. Тогда ранения получили три человека. Из-за столкновений в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал к себе министра внутренних дел Арсена Авакова. Последний тогда сообщил, что заказчики будут найдены. Вместе с тем, продолжаются судебные заседания по этому делу.

Добавим, уже 23 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

Добавим, замглавы МВД заявил, что главной причиной конфликта стало то, что областная власть не контролировала возникшие с организацией транспортных перевозок проблемы.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ОдессарынокСтрельба
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