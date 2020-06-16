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В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 14:47
В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра
Фото: стрельба в Одессе (РБК-Украина)

Задержанным грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет

Сегодня в Одессе около трех часов ночи двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу. После приезда правоохранителей, мужчины пытались убежать.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области.

Как сообщается, возле детского центра "Молодая гвардия" двое выпивших военных ради развлечения начали стрелять в воздух пока не приехала полиция. Увидев их, мужчины пытались убежать, во время задержания один из них начал толкать полицейского.

Правоохранители изъяли у мужчин удостоверение военнослужащих, предметы, похожие на нож, кастет, два стартовые пистолеты и магазины с патронами.

Стрельцами оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. Задержанным грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет по открытым уголовным производством ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе произошла стрельба на "7-м километре" из-за конфликт между работниками двух магазинов.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области задержали мужчину, который пытался скрыться от правоохранителей.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ОдессавоенныеСтрельба
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