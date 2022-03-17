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К Одессе подошли российские корабли. Но подготовки к высадке нет

Новина українською →
Одесса, Четверг 17 марта 2022 14:02
К Одессе подошли российские корабли. Но подготовки к высадке нет Фото: к Одессе приблизились корабли РФ (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

У берегов Одессы сегодня, 17 марта, заметили корабли российского Черноморского флота. Местные власти уверяют, что российские корабли не готовятся к высадке десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

По словам Братчука, подготовки к высадке российского десанта не наблюдают, а приближение кораблей к Одессе является ничем иным, как попыткой психологического давления на горожан.

"Снова на горизонте появились вражеские корабли... Пусть сунутся - мы их просто убьем. Что касается сегодняшнего психологического давления на одесситов, то это понятно, действительно психологическое давление. Какой-то подготовки к высадке морского десанта мы сегодня не видим", - подчеркнул спикер Одесской ОГА.

Напомним, ранее стало известно, что в сторону Одессы вышли 14 российских кораблей, среди которых были и десантные.

Позже российские корабли обстреляли населенные пункты Одесской области.

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