В Одессе на побережье вынесло мину. Ее планируют взорвать, - ОГА

"Сегодня, в результате шторма, на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить другим способом, нашими саперами принято решение подорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра",- заявил Марченко.

Также глава Одесской ОВА, в очередной раз отметил, чтобы гражданские не передвигались по пляжам, поскольку это сейчас опасно.