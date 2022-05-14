В Одесі на узбережжя винесло міну. Її планують підірвати, - ОДА

"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - заявив Марченко.

Також голова Одеської ОВА, вкотре наголосив на тому, аби цивільні не пересувалися пляжами, оскільки це є наразі небезпечно.