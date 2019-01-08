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В Одессе переселенец через суд добился возобновления выплаты пенсии

Новости » Общество    08.01.2019 - 21:37
В Одессе переселенец через суд добился возобновления выплаты пенсии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, ВПЛ отсудило моральный ущерб за невыплату пенсии

В Одессе суд удовлетворил административный иск пенсионера, который является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), к Суворовскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины и Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Одесской области и обязал возобновить выплату пенсии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст судебного решения.

Таким образом, суд признал противоправным прекращения выплаты пенсии лицу, которое имеет статус ВПЛ.

"Признать противоправными действия объединенного Суворовского управления Пенсионного фонда Украины в городе Одессе относительно прекращения выплаты пенсии с 01.05.2018 года. Обязать Суворовское объединенное управление Пенсионного фонда Украины в городе Одессе возобновить начисление и выплату назначенной ей пенсии по возрасту с 01.05.2018 года", - говорится в тексте решения.

Также суд постановил взыскать с Суворовского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в городе Одессе сумму причиненного морального вреда в 2 тыс. гривен.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц.

РБК-Украина сообщало, что более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта. По результатам опроса Представительства МОМ в Украине, несмотря на экономические вызовы, внутренне перемещенные лица в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами.

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Новости Украины пенсиивнутренне перемещенные лица
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