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У Одесі переселенець через суд домігся відновлення виплати пенсії

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 21:37
У Одесі переселенець через суд домігся відновлення виплати пенсії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, ВПО відсудила моральну шкоду за невиплату пенсії

В Одесі суд задовольнив адміністративний позов пенсіонера, який є внутрішньо-переміщеною особою (ВПО), до Суворовського об’єднаного управління Пенсійного фонду України та Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області і забов’язав відновити виплату пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст судового рішення

Таким чином, суд визнав протиправним припинення виплати пенсії особі, яка має статус ВПО.

"Визнати протиправними дії Суворовського обєднаного управління Пенсійного фонду України в місті Одесі щодо припинення виплати пенсії з 01.05.2018 року. Зобов’язати Суворовське об’єднане управління Пенсійного фонду України в місті Одесі відновити нарахування та виплату призначеної  їй пенсії за віком з 01.05.2018 року", - йдеться у тексті рішення.

Також суд ухвалив стягнути з Суворовського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Одесі суму завданої моральної шкоди у 2 тис. гривень. 

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що в Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб

РБК-Україна повідомляло, що більше третини переселенців не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту. За результатами опитування Представництва МОМ в Україні, попри економічні виклики, внутрішньо переміщені особи в Україні переважно залишаються у своїх нинішніх місцях проживання та налагоджують відносини з приймаючими громадами.

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