В Одессе откроют самую большую пешеходную зону в Украине

Так, пешеходная зона будет организована по выходным. Работать начнет уже в июне. Горожане и гости города смогут гулять по территории площадью 56 га, там будет перекрыт проезд автомобилей.

Пешеходными станут улица Екатерининская (от Греческой до Приморского бульвара и Сабанеева моста), Ланжероновская полностью, Ришельевская и Пушкинская (от Греческой до Бунина), Дерибасовская (от Екатерининской до Пушкинской), переулок Воронцовский и переулок Чайковского, Гаванная (от Дерибасовской до Ланжероновской).

Для обеспечения пешеходной зоны установят четыре поста из сотрудников муниципальной безопасности и патрульной полиции.

Заезд личного автотранспорта жителей этого района ограничивать не будут.