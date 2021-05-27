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В Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в Україні

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Четвер 27 травня 2021 16:22
В Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в Україні Фото: в Одесі відкривають найбільшу в Україні пішохідну зону (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Одесі з'явиться найбільша пішохідна зона в Україні. Відповідне рішення схвалила міськрада.

Про це повідомляє "Думська".

Так, пішохідна зона буде організована по вихідних. Працювати почне вже в червні. Городяни та гості міста зможуть гуляти територією площею 56 га, там буде перекрито проїзд автомобілів.

Пішохідними стануть вулиця Катерининська (від грецької до Приморського бульвару і Сабанєєва моста), Ланжеронівська повністю, Рішельєвська і Пушкінська (від грецької до Буніна), Дерибасівська (від Катерининської до Пушкінської), провулок Воронцовський і провулок Чайковського, Гаванна (від Дерибасівської до Ланжеронівської).

В Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в УкраїніВ Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в УкраїніВ Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в УкраїніДля забезпечення пішохідної зони встановлять чотири пости зі співробітників муніципальної безпеки і патрульної поліції.

Заїзд особистого автотранспорту жителів цього району обмежувати не будуть.

Нагадаємо, рік тому Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.

РБК-Україна писало, що мерія Парижа планує до 2022 року створити в історичному центрі міста спеціальну зону, в якій буде практично обмежено рух автомобілів.

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