В Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в Україні
В Одесі з'явиться найбільша пішохідна зона в Україні. Відповідне рішення схвалила міськрада.
Про це повідомляє "Думська".
Так, пішохідна зона буде організована по вихідних. Працювати почне вже в червні. Городяни та гості міста зможуть гуляти територією площею 56 га, там буде перекрито проїзд автомобілів.
Пішохідними стануть вулиця Катерининська (від грецької до Приморського бульвару і Сабанєєва моста), Ланжеронівська повністю, Рішельєвська і Пушкінська (від грецької до Буніна), Дерибасівська (від Катерининської до Пушкінської), провулок Воронцовський і провулок Чайковського, Гаванна (від Дерибасівської до Ланжеронівської).
Для забезпечення пішохідної зони встановлять чотири пости зі співробітників муніципальної безпеки і патрульної поліції.
Заїзд особистого автотранспорту жителів цього району обмежувати не будуть.
Нагадаємо, рік тому Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
РБК-Україна писало, що мерія Парижа планує до 2022 року створити в історичному центрі міста спеціальну зону, в якій буде практично обмежено рух автомобілів.