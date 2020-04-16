В Одессе ограничат движение пассажирского транспорта на праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работа общественного транспорта будет осуществлятся до 22:00

В Одессе с 13:00 субботы 18 апреля до 06:00 21 апреля будет ограничено движение городского пассажирского транспорта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько отметил, что ограничения будут действовать на праздничные дни.

"Вчера комиссия города приняла решение о ряде ограничений. Одним из ограничений является работа общественного транспорта. А именно: его работа будет осуществлятся до 22 часов вечера. Это время будет распространятся на праздничные дни. Начало работы транспорта будет с 6:00", - заявил он.

Илько добавил, что интервал между транспортом будет 20-25 минут.

Напомним, мэр Виталий Кличко заявил, что жесткие ограничения на въездах в Киев обусловлены тем, что после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжится обустройство КПП и сужение дороги.