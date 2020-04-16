В Одесі обмежать рух пасажирського транспорту на свята

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Робота громадського транспорту буде здійснюватися до 22:00

В Одесі з 13:00 суботи 18 квітня до 06:00 21 квітня буде обмежено рух міського пасажирського транспорту у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

Директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Олександр Ілько зазначив, що обмеження діятимуть на святкові дні.

"Вчора комісія міста прийняла рішення про ряд обмежень. Одним з обмежень є робота громадського транспорту. А саме: його робота буде здійснюватися до 22 годин вечора. Цей час буде поширюватися на святкові дні. Початок роботи транспорту буде з 6:00", - заявив він.

Ілько додав, що інтервал між транспортом буде 20-25 хвилин.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко заявив, що жорсткі обмеження на в'їздах до Києва обумовлені тим, що після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих коронавірусом.

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів почнеться в 13:00. До цього часу будуть проводити термометрію для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП і звуження дороги.