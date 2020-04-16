КПП на въездах в Киев: названа причина жестких ограничений

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве установили 9 пропускных пунктов

Мэр Виталий Кличко заявил, что жесткие ограничения на въездах в Киев обусловлены тем, что после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как он отметил, в Киеве установили 9 пропускных пунктов, где все автомобили, направляющиеся в город, будут проверять медики и правоохранители.

"Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры", - написал он.

В пресс-службе КГГА также сообщили, что контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

ул. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

ул. Академика Глушкова;

Житомирское шоссе;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую сегодня распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Что изменится

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжится обустройство КПП и сужение дороги.

Если в столицу едет человек из нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, - вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, в столице продолжают усиливать карантин. Все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь.