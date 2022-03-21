В Одессе из-за обстрела оккупантов пострадало несколько домов. Жертв нет, - ОВА

В Одессе в результате утреннего обстрела российскими кораблями пострадали несколько домов. При этом жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram .

"В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

Напомним, утром в Одессе начался обстрел двумя российскими кораблями берега. Братчук призвал жителей не распространять информацию об обстрелах.

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