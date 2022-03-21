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В Одесі через обстріл окупантів постраждало кілька будинків. Жертв немає, - ОВА

Фото: в Одесі через обстріл окупантів постраждало кілька будинків (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. При цьому жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука до Telegram.

"В результаті ранкових обстрілів з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив він.

Нагадаємо, вранці в Одесі почався обстріл двома російськими кораблями берега. Братчук закликав жителів не поширювати інформацію про обстріли.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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