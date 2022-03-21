ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спикер Одесской ОВА обратился к жителям и высказался об утренней стрельбе

Новина українською →
Одесса, Понедельник 21 марта 2022 08:52
Спикер Одесской ОВА обратился к жителям и высказался об утренней стрельбе Фото: баррикады и "ежи" в Одессе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал граждан не распространять информацию с указанием геолокации о вражеских обстрелах, и напомнил основное правило - в случае сигнала тревоги нужно идти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Братчука.

"В очередной раз напоминаю, что не надо снимать, сразу показывать, сообщать о том, что работает ПВО, что-то куда-то, не дай Бог, прилетело, упало, и все это размещать в социальных сетях. Ну подождите официальную информацию", - призывает спикер Одесской ОВА.

Он также отметил, что война продолжается, и важно сохранять бдительность, а при объявлении о воздушной опасности и при сигналах тревоги следует отправляться в укрытия.

"Воздушная тревога - да. Что-то новое - нет. Вражеские корабли снова стали на рейде, что-то новое - нет. Чему вы удивляетесь? Война, к сожалению, продолжается, и это правда. Я не хочу вас успокаивать. Я хочу, чтобы вы научились отделать панику от восприятия ситуации такой, какая она есть", - говорится в обращении.

Братчук обратил внимание, что группы кораблей противника могут подходить к берегу, пытаться обстреливать.

"Враг давит ракетными ударами, давит психологически, потому что у него ничего не выходит с Украиной. Он сдыхает, но имеет много железа, вот и стреляет. Что-то новое в этом есть?" - задает он риторический вопрос.

Напомним, вчера, 20 марта, утром в Одессе были слышны звуки стрельбы и разрывов - причиной этому была работа украинских ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне