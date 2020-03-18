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В Одессе образовался транспортный коллапс, маршрутки не вышли на линии

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 11:14
В Одессе образовался транспортный коллапс, маршрутки не вышли на линии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Трамваи и троллейбусы оказались переполненными

До 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли сегодня на линии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

В результате этого трамваи и троллейбусы оказались переполненными.

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Опубліковано 7 канал Середа, 18 березня 2020 р.

Ситуацию в Одессе обсуждают на сессии горсовета. В частности, заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны маршрутчиков.

"Водители боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков", - сообщил он.

Также в связи с тем, что метро в Киеве закрыли с 17 марта, на утро 18 марта в столице образовался транспортный коллапс, город парализовали пробки. Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в Киеве не будут увеличивать количество пассажирского транспорта после закрытия метро.

Напомним, "Киевпастранс" опубликовал маршруты наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро, которое закрыли из-за коронавируса.

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