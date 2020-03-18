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Транспортный коллапс в Киеве: ситуация на дорогах после закрытия метро

Новости » Общество     18.03.2020 - 08:45
Транспортный коллапс в Киеве: ситуация на дорогах после закрытия метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правому и левому берегах

Метро в Киеве закрыли с 17 марта в рамках карантина, введенного из-за коронавируса. На утро 18 марта в столице образовался транспортный коллапс, город парализовали пробки. Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Правый берег

Согласно данным Google Maps, в столице на правом берегу образовались значительные пробки. В частности, на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, Голосеевском проспекте, проспекте Леся Курбаса, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, на Подоле. Также затруднено движение транспорта на улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда, улице Елены Телиги.

Транспортный коллапс в Киеве: ситуация на дорогах после закрытия метро

Фото: пробки на правому берегу (Google Maps)

Пробки зафиксированы на всех киевских мостах: Северном, Южном, Дарницком, мосту имени Патона, мосту Метро.

Левый берег

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Броварском шоссе, бульваре Перова.

Транспортный коллапс в Киеве: ситуация на дорогах после закрытия метро

Фото: пробки на левом берегу (Google Maps)

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в Киеве не будут увеличивать количество пассажирского транспорта после закрытия метро. Столичная власть призывает киевлян оставаться дома.

Кроме того, в транспорт не будут пускать пассажиров без масок. А в самом транспорте одновременно могут находиться не более 10 человек. Соблюдение этой нормы будет контролировать полиция и СЭС.

Напомним, со вчерашнего дня, с 23:00, в Киеве закрыли метро минимум до 3 апреля.

РБК-Украина писало, что в столице усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничили перемещения по городу и между другими населенными пунктами; работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

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