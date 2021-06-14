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В Одесской области обнаружили более 50 нелегальных мигрантов из Вьетнама

Автор: Мария Кучерявец

В Белгород-Днестровском правоохранители задержали 52 мигрантов, которые незаконно находились на территории Украины. Установленые личности оказались гражданами Вьетнама.

Об этом сообщает пресс-центр Миграционной службы Одесской области.

"Работники отдела миграционного контроля ГУ ГМС в Одесской области совместно с миграционной полицией ГУ НП в Одесской области обнаружили нарушителей законодательства Украины в городе Белгород-Днестровском. Выявленные лица являются гражданами Вьетнама",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в отношении семи нелегалов было принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП.

Что касается других 42 человек были составлены административные протоколы по ч.1ст.203 КоАП с задержанием в трех суток для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.

Фото: задержание нелегальных мигрантов из Вьетнама (facebook.com/dms.Odesa)

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.

Добавим, что в Украине заблокировали канал незаконной миграции в Евросоюз выходцев из стран Азии. Организаторы брали за свои услуги от 3 до 6 тысяч долларов за одного человека.

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