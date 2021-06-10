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Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой

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Одесская область, Четверг 10 июня 2021 12:08
Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой Фото: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области разоблачили и пресекли канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров. Незаконный трафик был налажен через Кучурганский лиман, по которому проходит граница с Молдовой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. Также, по предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные лица "Министерства государственной безопасности" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" во время попытки переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, обнаружено и изъято:

  • более 5 тысяч пачек сигарет;
  • 5 гранат РГД с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом;
  • 10 боеприпасов к АГС-17;
  • почти 1200 патронов калибра 5,45.

Отмечается, что накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов.

Следователями органов безопасности начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Напомним, накануне, 9 июня, украинские правоохранители сообщили, что в Украине заблокировали канал незаконной миграции в Евросоюз выходцев из стран Азии. Организаторы брали за свои услуги от 3 до 6 тысяч долларов за одного человека.

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