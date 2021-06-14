В Одеській області виявили понад 50 нелегальних мігрантів з В'єтнаму

У Білгород-Дністровському правоохоронці затримали 52 мігрантів, які незаконно перебували на території України. Встановлені особи виявилися громадянами В'єтнаму.
Про це повідомляє прес-центр Міграційної служби Одеської області.
"Працівники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ НП в Одеській області виявили порушників законодавства України в місті Білгород-Дністровському. Виявлені особи є громадянами В’єтнаму", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, щодо семи нелегалів було прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203 КУпАП.
Щодо інших 42 осіб було складено адміністративні протоколи за ч.1ст.203 КУпАП із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.
Фото: затримання нелегальних мігрантів з В'єтнаму (facebook.com/dms.Odesa)
Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області викрили і припинили канал незаконного переправлення мігрантів, зброї та підакцизних товарів.
Додамо, що в Україні заблокували канал незаконної міграції до Євросоюзу вихідців з країн Азії. Організатори брали за свої послуги від 3 до 6 тисяч доларів за одну людину.