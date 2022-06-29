UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя

Фото: В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С пятницы, 30 июня, в Одессе и области вводится запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Одессы Генадия Труханова в Telegram.

"С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", - говорится в сообщении.

При этом регионе будет запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать по меньшей мере до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, в Киеве аналогичный запрет ввели 23 июня.

Кроме того, в Киеве правоохранители могут изымать автомобили за езду по городу без шумопоглотителя.

Отметим, что в Верховную раду уже внесли законопроект, которым предлагают запретить использование фейерверков и салютов по всей территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины