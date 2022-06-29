В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя

С пятницы, 30 июня, в Одессе и области вводится запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Одессы Генадия Труханова в Telegram.
"С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", - говорится в сообщении.
При этом регионе будет запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.
"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", - говорится в сообщении.
Запрет будет действовать по меньшей мере до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Напомним, в Киеве аналогичный запрет ввели 23 июня.
Кроме того, в Киеве правоохранители могут изымать автомобили за езду по городу без шумопоглотителя.
Отметим, что в Верховную раду уже внесли законопроект, которым предлагают запретить использование фейерверков и салютов по всей территории страны.
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