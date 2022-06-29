В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя

"С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", - говорится в сообщении.

При этом регионе будет запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать по меньшей мере до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.