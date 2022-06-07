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В Украине хотят запретить фейерверки

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Украина, Вторник 07 июня 2022 14:34
В Украине хотят запретить фейерверки Фото: фейерверки запретят в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект по использованию и обороту пиротехнических изделий. Предлагается запретить все изделия кроме тех, которые имеют очень низкий уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7438.

Проектом предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, который не превышает 60 дБ.

Кроме того, устанавливается возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запреты петард и фейерверков во время военного положения.

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В Украине хотят запретить фейерверки
В Украине хотят запретить фейерверки
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