В Украине хотят запретить фейерверки

В Верховной раде зарегистрирован проект по использованию и обороту пиротехнических изделий. Предлагается запретить все изделия кроме тех, которые имеют очень низкий уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7438 .

Проектом предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, который не превышает 60 дБ.

Кроме того, устанавливается возрастное ограничение по их покупке (16 лет).