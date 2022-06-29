ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя

Новина українською →
Одесса, Среда 29 июня 2022 13:20
В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя Фото: В Одессе и области запретили фейерверки и езду на автомобилях без глушителя (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

С пятницы, 30 июня, в Одессе и области вводится запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Одессы Генадия Труханова в Telegram.

"С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", - говорится в сообщении.

При этом регионе будет запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать по меньшей мере до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, в Киеве аналогичный запрет ввели 23 июня.

Кроме того, в Киеве правоохранители могут изымать автомобили за езду по городу без шумопоглотителя.

Отметим, что в Верховную раду уже внесли законопроект, которым предлагают запретить использование фейерверков и салютов по всей территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом